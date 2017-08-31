بالفيديو .. ابنة النجم المصري عمرو دياب تغني ” ديسباسيتو ” بلمسة حزينة
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو لجنى ابنة النجم المصري عمرو دياب، وهي تغني الأغنية الشهيرة “ديسباسيتو”.
وظهرت جنا، خلال الفيديو وهي تغني الأغنية الشهيرة “ديسباسيتو” لكن بعدما وضعت عليها لمسة حزينة.
وحطمت أغنية “ديسباسيتو” الرقم القياسي المسجل لعدد مرات المشاهدة على موقع يوتيوب، لتصبح الأكثر مشاهدة على الموقع منذ إطلاقه.
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