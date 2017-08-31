بالفيديو .. شجار بين طبيبين هنديين أثناء إجراء عملية لامرأة حامل

انتشر على الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو داخل مستشفى في الهند لطبيبين تشاجرا في أثناء عملية جراحية لامرأة حامل.

وفق ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية، فقد أوقفت إدارة مستشفى يوميد شمالي راجاسثان الطبيبين عن العمل مؤقتاً، وذكر مصدر للموقع أن الأم ورضيعها بصحة جيدة، إلا أن وسائل إعلامية محلية قالت إن المرأة أنجبت طفلة فارقت الحياة.

يشار إلى أن الجدال الذي دار كان بشأن ما إذا كانت المرأة تناولت طعاماً قبل إجراء العملية أم لا!