بايرن ميونخ : صفقة نيمار أضرت بكرة القدم

قال أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ إن القيمة الضخمة لصفقات انتقال لاعبي كرة القدم ستضر اللعبة وقد تتسبب في إبعاد المشجعين.

وحطم البرازيلي نيمار هذا الشهر قيمة الصفقة القياسية في تاريخ اللعبة، عندما انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو (265.2 مليون دولار) وهو أكثر من مثلي الرقم السابق.

ولم يتوقف الإنفاق على هذه الصفقة بل انتقل عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة منذ أيام في صفقة قد تصل قيمتها بعد إضافة الحوافز إلى 150 مليون يورو في ثاني أغلى صفقة في اللعبة.

وذكرت تقارير أيضاً أن لاعب موناكو كيليان مبابي يبدو قريباً من الانضمام إلى باريس سان جيرمان في صفقة قد تتكلف 180 مليون يورو.

وقال هونيس لمجلة “سبورت بيلد”: “في رأيي لا يوجد أي لاعب في العالم يستحق 100 مليون يورو”.

وأضاف الرجل الذي استعاد رئاسة بايرن العام الماضي بعدما قضى فترة في السجن بسبب التهرب الضريبي: “لا أريد شراء لاعب مقابل 100 مليون يورو حتى لو امتلكت المال، هذا سيكون إهداراً كبيراً للمال”.

ويعد بايرن، بطل أوروبا خمس مرات، من أغنى أندية كرة القدم في العالم وأبرم مؤخراً صفقة قياسية بالنسبة للنادي نفسه عندما ضم الفرنسي كورنتين توليسو مقابل 41.5 مليون يورو.

وقال هونيس: “وصلنا إلى نقطة يجب أن نتعامل معها بحذر شديد، لأنه في نقطة ما ربما تعاني الجماهير، حان وقت العودة للتناسب. على مدار فترة طويلة كان الخوف من الوكلاء واللاعبين وغير ذلك.. الآن يجب أن نقول هذا يكفي. ( reuters )