بعد انتشار صورة له بملابس الإحرام .. كريم بنزيما ينشر صورته من ريفيرا الفرنسية

بعد انتشار صورة له بملابس الإحرام .. كريم بنزيما ينشر صورته من ريفيرا الفرنسية

نشر مهاجم #ريال_مدريد الإسباني، الفرنسي #كريم_بنزيما ، صورة له عبر حسابه الرسمي على #تويتر ، تكشف تواجده في جزيرة #ريفيرا الفرنسية، نافياً الشائعات التي ربطته بالتواجد في السعودية لأداء فريضة الحج.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، كانت صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، زاعمين أن بنزيما وصل إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، بعد أن سبق واعتمر في يوليو (تموز) 2016.

ويبتعد بنزيما عن صفوف المنتخب الفرنسي بعد قرار المدير الفني ديديه ديشامب بعدم استدعاه، على خلفية ارتباطه بقضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.