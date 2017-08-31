بعد فشل صفقة كوتينيو .. برشلونة يوجه أنظاره صوب نجم موناكو

يبدو أن نادي #برشلونة الإسباني استسلم لفشله في حسم صفقة النجم البرازيلي #فيليب_كوتينيو لاعب #ليفربول الإنكليزي، بعد تمسك إدارة الريدز ببقائه.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن نادي #برشلونة سرع عملية المفاوضات مع نادي موناكو الفرنسي، من أجل ضم نجمه الشاب توماس ليمار، ليكون بديلًا للبرازيلي كوتينيو الذي فشل الفريق الكتالوني في ضمه حتى الآن.

وتوقعت الصحيفة الكاتالونية أن تصل قيمة العرض المقدم من برشلونة لضم توماس ليمار إلى 80 مليون يورو، وهي نفس قيمة العرض الذي قدمه ليفربول لضم اللاعب.

ووفقا للصحيفة المقربة من برشلونة فإن إدارة النادي الكتالوني أجرت اتصالات مع اللاعب الفرنسي وناديه موناكو، في الساعات الأخيرة لبحث إمكانية انضمامه للفريق خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، ويأتي ذلك في ظل التقارير التب تحدثت في الساعات القليلة الماضية عن اتجاه برشلونة لخطط بديلة أبرزها التعاقد مع ليمار والأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد اقتراب صفقة كوتينيو من الفشل.

واستبعدت الصحيفة أن ينجح برشلونة في التعاقد مع الأرجنتيني ديبالا، مؤكدة أن رحيل اللاعب عن يوفنتوس خلال يومين سيكون أمرًا أشبه بالمستحيل.

جدير بالذكر أن النادي الكاتالوني يواصل مساعيه للتعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق، عقب رحيل اللاعب البرازيلي نيمار لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية أنعشت خزينة البارسا.