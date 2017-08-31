تغريدة عن ” طفل ميت ” تحرم مشجع إنكليزي من حضور المباريات مدى الحياة

منع نادي ديربي كاونتي الانكليزي أحد مشجعيه من حضور المباريات مدى الحياة، بسبب نشره تغريدات “مسيئة” حول وفاة نجل مهاجم نادي شيفلد يونايتد، بيلي شارب.

وولد الطفل، لوي جاكوب، وهو يعاني من مرض انشقاق البطن الخلقي، الذي يجعل الأمعاء خارج الجسد، وتوفي بعد يومين فقط من ولادته عام 2011.

وتتبع مسؤولو نادي ديربي كاونتي حساب المشجع على تويتر، وتحدثوا معه، وبعد ذلك، حذف المشجع التغريدات ونشر رسالة تقول: “عذرا للجميع عن أي ضرر”.

ونُشرت التغريدات بعد مباراة ديربي كاونتي أمام شيفليد يونايتد على ملعب “برامول لين” السبت الماضي.

وأعاد المشجع، ويدعى غوردان بيرن، نشر تغريدة من الحساب الرسمي لديربي كاونتي على تويتر حول هدف سجله مهاجم شيفلد يونايتد بيلي شارب، لكنه أضاف عبارة “ابن ميت”.

وسأله أحد أصدقائه بعد ذلك: “هل كل شيء على ما يرام في منزلك بيرن؟”

ورد عليه قائلا: “نجل بيلي شارب ميت”، وجذبت التغريدة انتباه شارب وشريكته، جيد فير، اللذين نشرا تغريدات حول هذا الموضوع.

وأنشأ الزوجان في وقت سابق مؤسسة “إل جيه إس” لرفع مستوى الوعي بمرض انشقاق البطن الخلقي، وتوفير الأموال اللازمة للأبحاث المتعلقة بهذا المرض، وفق ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية، وأصدر نادي ديربي كاونتي بيانا قال فيه: “رغم أنه (المشجع) قد اعتذر عما فعله، يؤكد ديربي كاونتي بكل حزم على أن أي سلوك من هذا النوع غير مقبول تماما ويتطلب اتخاذ إجراءات قوية.”

وأضاف: “ديربي كاونتي يدين جميع أشكال الانتهاكات، وسوف يتحرك سريعا لمعاقبة أي شخص مسؤول عن هذا النوع من السلوك العدواني الجسيم”.

وقرر ديربي كاونتي منع هذا المشجع من حضور أي مباراة للنادي، سواء على ملعبه أو خارج ملعبه، طوال الحياة.