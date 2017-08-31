جنرال روسي : إنشاء لجنة لـ ” المصالحة الوطنية ” في عفرين !

أعلن نائب قائد القوات الروسية في سوريا الجنرال أليكسي كيم، عن “إنشاء لجنة للمصالحة الوطنية في عفرين”، مشيرا إلى أن ذلك تم بمبادرة من المركز الروسي للمصالحة في سوريا.

وقالت قناة “روسيا اليوم”، إن منطقة عفرين ليست جزءاً من مناطق خفض التصعيد، بل يشملها نظام وقف القتال ويعمل فيها المركز الروسي للمصالحة.

وذكر الجنرال كيم خلال “اجتماع مشترك للجان المصالحة الوطنية العاملة في مناطق خفض التصعيد بسوريا”، جرى عبر الاتصال المرئي أمس الأربعاء، أن “لجنة المصالحة في عفرين تشكلت في أواخر أغسطس/آب الحالي”.

وأشار إلى أن مشاركة ممثلي لجنة المصالحة في الاجتماع، ستساعد في تفعيل العمل على استعادة الحياة السلمية في عفرين، قائلا: “تم تحديد المناطق الأكثر احتياجا، وأنواع الأدوية المطلوبة، كما جرى تفقد المدارس في منطقة عفرين. وتبين أنه لا بد من إعادة بناء 25 مدرسة وترميم 18 مدرسة أخرى، بينما تفتقر 18 بلدة في المنطقة إلى بنى تحتية أساسية بشكل كلي. ونخطط حاليا لتنفيذ عمليات إنسانية في 3 بلدات بالمنطقة، وفي سبتمبر ستقوم لجنة المصالحة بتوزيع 200 حقيبة ظهر بمستلزمات مدرسية، تم نقلها إليها في وقت سابق”.

يذكر أن عفرين خاضعة لسيطرة وحدات الحماية الكردية.