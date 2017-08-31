جنوب أفريقيا : محاكمة خمسة أشخاص من ” آكلي لحوم البشر “

نظرت محكمة في ​#جنوب_أفريقيا​ ، بقضية خمسة أشخاص تمّ القبض عليهم في منطقة ريفية قبل أسبوع، بتهمة أكل لحوم البشر.

ومثل المتّهمون لوقت قصير أمام المحكمة، بعدما سلّم أحدهم نفسه إلى مركز أمني، وفق ما اوردت النشرة اللبنانية، واعترف المتّهم للمحققين، بـ”أنّني تعبت من أكل لحوم البشر”.

كما أعلن متحدّث بإسم الشرطة، أنّ “الرجال الخمسة الّذين مثلوا أمام المحكمة، سبق أن تقدّموا بطلب إطلاق سراحهم بكفالة، لكنّهم تخلّوا عن هذا الطلب، وتمّ اتهامهم بالقتل و الإشتراك في القتل وحيازة أعضاء بشرية”.

والجدير بالذكر أنّ آكلي لحوم البشر ينتشرون في جميع أنحاء العالم، ولكن بدرجات مختلفة، وهناك العديد من الحالات المنفردة في بعض الدول.