حصالة رقمية في سويسرا لتعليم الأطفال إدارة مصروف الجيب

سيطلق “كريدي سويس” ثاني اكبر المصارف السويسرية حصالة رقمية لتعليم الاطفال كيفية ادارة مصروف الجيب في وقت لم يعد الدفع يتم فقط بالقطع والأوراق النقدية.

وكان المصرف باشر دراسة واسعة شملت زبائنه السويسريين لفهم كيف يعلمون أطفالهم إدارة أموالهم، وهو سيضع قريبا في تصرف الاهل مجموعة من الخدمات المصرفية تشمل حسابا خاصا وحساب توفير مع فائدة 5 % يمكن للأطفال دون سن الثانية عشرة ان يتعلموا كيفية ادارته بواسطة حصالة رقمية.

والعلبة المتوافرة باربعة الوان موصولة بتطبيقين واحد للأطفال والآخر للأهل، وتسمح الحصالة للأطفال أيضا بإيداع قطع نقدية فيها فضلا عن الحصول على مصروف الجيب من خلال تحويل اسبوعي ومتابعة قيمة الوديعة عبر التطبيق.

ويمكن للطفل بعد ذلك ان يحدد أهدافا مع والديه مثل شراء دراجة هوائية ومعرفة كم يحتاج من المال بعد ليتمكن من ذلك، واعتبارا من سن السابعة يمكن للطفل الحصول على دفتر سحوبات يسلم الى الأهل الذين يحددون السقف اليومي لسحب الاموال.

وسيتلقى الأهل بواسطة التطبيق المخصص لهم إنذارا عند كل عملية إنفاق ما يسمح لهم بمراقبة حركة الحساب وتحويل المال مكافأة على مهام نفذها الطفل فضلا عن حجز أموال في حال قيامه بحماقات.

واظهرت الدراسة التي أجراها المصرف على مصروف الجيب ان التربية المالية هي اولوية للاهل ذوي الدخل المحدود اكثر من اولئك الميسورين.

وشددت الدراسة على مسائل عدة من بينها كيف نعلم الاطفال قيمة المال عندما لم يعد يقتصر على الأوراق والقطع النقدية بل “بات غير مرئي في عالم رقمي” على ما أوضح المصرف الذي كشف عن مشروعه خلال مؤتمر صحافي في زيوريخ.

وستطلق الحصالة الرقمية في سويسرا في الرابع من سبتمبر. ( AFP )