حقوقي سوري يواصل سعيه لمحاكمة ضباط بشار الأسد المسؤولين عن التعذيب و منح العدالة لضحاياهم

يبذل المحامي السوري أنور البني جهوداً كبيرة، بهدف جلب ضباط التعذيب في نظام الأسد لوجه العدالة، من خلال تتبع ضحايا هؤلاء الضباط.

وقالت صحيفة “برلينر تسايتونغ” الألمانية، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحامي الذي يقيم في برلين، يريد إنهاء عمليات القتل التي ينجو فاعلوها من العقاب في سوريا، ووضع مجرمي الحرب أمام المحاكم الألمانية.

وأضافت أن البني تناول ثلاثة أرقام تحمل الكثير من الصور في أذهان الناس، ويصعب تحملها. هذه الأرقام تحمل صوراً من التعذيب بالصدمات الكهربائية، والجلد بالكابلات، وصور قبو بلا نوافذ وهو مخنوق بالكثير من السجناء الذين ينامون واقفين.

وقالت الصحيفة إن الأرقام الثلاثة هي: 215، و 227، و 235، وتشير إلى ثلاثة فروع للتعذيب تابعة للنظام، ويسميها الكثير من السوريين فروع الموت.

وقدم البني بالتعاون مع زملائه السوريين والمنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعوى لدى النائب العام ضد سبعة أعضاء بارزين في المخابرات العسكرية السورية، وهم مسؤولون عن أخطر الجرائم ارتكبت ضد الإنسانية بحق السوريين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي المسؤولة عن معاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية في العالم، لكن سوريا ليست عضواً في المعاهدة، بالإضافة إلى أن حلفاء الأسد في روسيا منذ سنوات يمنعون أي قرار من الأمم المتحدة.

ويعلق محامو برلين الآن الآمال على الفقرة الأولى من القانون الجنائي الألماني، لكي تتم معاقبة منفذي جرائم الحرب في المحاكم الألمانية.

وقالت الصحيفة إن العديد من ضحايا التعذيب في سوريا جاؤوا إلى ألمانيا كلاجئين، ومن هنا بدأت مهمة البني في العثور عليهم.

وأضافت الصحيفة أن البني قام بالكتابة على فيس بوك للبحث عن هؤلاء الضحايا، وبالفعل وجد ثلاثة عشر شاهداً.

وذكرت الصحيفة أن البني معروف في سوريا بمحاربته الاضطهاد السياسي من قبل نظام الأسد، وقد حصل على جائزة حقوق الإنسان للرابطة القضائية الألمانية في عام 2009.

وقالت الصحيفة إن المحامين منذ أشهر يجمعون شهادات من الشهود الثلاثة عشر، وقاموا بمقارنة ما جمعوه مع الأدلة مع تقارير من منظمات مراقبة، وصور من المصور السوري قيصر، الذي قام بتصوير وفهرسة جثث من سجون التعذيب في سوريا.

وفي تحقيق مؤلف من 108 صفحات، توصّل المحامون إلى استنتاج مفاده أن النظام السوري ينفذ سياسات إبادة واسعة ومخططة وموثقة ضد معارضي الأسد.

وانتقد البني إغلاق الغرب عينيه عن الفظائع في سوريا، وقال إن احتمال التوصل لحل سياسي مع الأسد هو رسالة خاطئة منذ البداية، وأضاف: “بالنسبة للقتلة، هذا يعني أنهم سوف يأخذون الوقت الذي يحتاجونه، ويقتلون ما يريدون، وفي النهاية يتم التوصل إلى حل سياسي، وبالتالي يتم التستر على جرائمهم”.

وذكرت الصحيفة أن البني وأخوته الخمسة وأقاربه، قضوا أكثر من 70 عاماً في السجون السياسية، وعلى مدى عقود، دافع بصفته محامياً عن المعارضين والناشطين في حقوق الإنسان.