دراسة : بين رافض و موافق .. الألمان منقسمون إزاء لم شمل عائلات اللاجئين

أظهرت دراسة استقصائية أجرتها مؤخرا وكالة أنباء” إينسا” بتكليف من صحيفة “بيلد تسايتونغ”، وتم نشرها الأربعاء، انتقاد عدد كبير من الألمان موضوع لم شمل العائلات.

ووفقا لهذه الدراسة، يرفض حوالي 53 بالمئة من الألمان الذين شاركوا في هذه الدراسة لمّ شمل العائلات بموجب القانون، بينما عبر 41.7 بالمئة عن موافقتهم على لمّ الشمل.

وأظهرت الدراسة أن النساء هم أكثر رفضا من الرجال لأمر لمّ الشمل، فبحسب الدراسة عبرت 62 بالمئة من النساء المشاركات في الاستطلاع عن رفضهن لأمر لم شمل العائلات بينما وصلت نسبة الرجال الذين يرفضون لمّ الشمل 55 بالمئة.

وأظهرت الدراسة أن سكان ألمانيا الشرقية يرفضون لمّ الشمل أكثر من الألمان الغربيين، إذ رفض 67 بالمئة من سكان ألمانيا الشرقية لمّ شمل مقابل 55 من جيرانهم الغربيين.

وبحسب الاستطلاع، فإن حوالي 69 بالمئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 حتى 49 رفضوا لمّ الشمل مقابل 49 من المشاركين بأعمار تتراوح بين 18 و29 عاما.

والملفت في هذه الدراسة، أن الاختلاف في المواقف بشأن لمّ الشمل، يظهر عندما يشير المشاركون في الاستطلاع إلى انتمائهم الحزبي. فأتباع حزب “البديل من أجل ألمانيا و الحزب الديمقراطي الحر (FDP) كانوا أشد رفضا لأمر لمّ شمل العائلات مقارنة بأتباع الائتلاف الحاكم وحزب اليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وكان أتباع حزب الخضر هم الأكثر تأييدا لأمر لمّ شمل العائلات.

ووفقا للتقرير فإن هناك زيادة واضحة في عدد تأشيرات “لمّ الشمل” الصادرة عن ألمانيا. إذ بلغ عدد تأشيرات لمّ الشمل التي تم الموافقة عليها بين عامي 2015 و2017 في جميع أنحاء العالم حوالي 230 ألف طلب. (DPA-DW)