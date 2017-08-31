سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 31 \ 8 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 31 \ 8 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الخميس 31 \ 8 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 18800 الدولار 522 524 اليورو 619 623 الليرة التركية 150 152 الدرهم الإماراتي 142 143 الليرة اللبنانية 0.347 0.349 الريال السعودي 139 140 الدينار الأردني 738 742

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