سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 31 \ 8 \ 2017

31 أغسطس، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الخميس 31 \ 8 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18800
الدولار
522
 524
اليورو
619
 623
الليرة التركية 150 152
الدرهم الإماراتي 142 143
الليرة اللبنانية 0.347 0.349
الريال السعودي 139 140
الدينار الأردني 738 742

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