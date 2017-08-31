طعن شرطي في وسط ستوكهولم و توقيف مشتبه به

طعن شرطي في وسط ستوكهولم و توقيف مشتبه به

طعن شرطي دورية من الخلف واصيب بجروح في العنق صباح الخميس في ساحة كبيرة بستوكهولم على يد رجل لم تعرف دوافعه، بحسب ما افادت الشرطة السويدية.

وقال المفتش روني تيلبيرغر من موقع الاعتداء الذي حصل في الساعة 10,30 (08,30 ت غ) قرب مدخل لمترو الانفاق على مشارف ساحة ميدبورغاربلاسن جنوب ستوكهولم، “طعن شرطي في الظهر والعنق”.

وأضاف “أن حياة الشرطي ليست في خطر”.

وأوقف المشتبه به الذي لم تعرف دوافعه وفتح تحقيق في محاولة قتل، بحسب بيان الشرطة.

وأكد شاهد في المكان انه رأى شرطيين يوقفون رجلا مضيفا “تم كل شيء بسرعة، لم نكد نشعر بالامر”.(AFP)