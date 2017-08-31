” غوغل ” تحجب مئات التطبيقات الخبيثة من متجرها

عثرت غوغل وباحثو أمن الانترنت على مئات التطبيقات الخبيثة في متجر “بلاي ستور”، وقامت غوغل بحجب هذه التطبيقات من متجرها الإلكتروني، ما يعني أنه لا يمكن للمستخدمين تحميلها.

ومع ذلك، تقول الشركة إنه يجب إزالة هذه التطبيقات تماما من جميع الأجهزة التي تم تثبيتها عليها.

ويبدو أن هذه التطبيقات رسمية، وقالت شركات أمن الإنترنت بأنها عثرت على هذه التطبيقات الخبيثة في عدة فئات مثل: “media players” و”ringtones” و”storage managers” و”say Akamai” و”Cloudflare” و”Flashpoint” و”Oracle Dyn” و”Team Cymru”.

وأكدت غوغل في بيان لها قائلة وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم: “حددنا حوالي 300 تطبيق مرتبط بهذه المشكلة وحظرناها من متجر بلاي ستور، ونحن بصدد إزالتها من جميع الأجهزة المتأثرة” وأضافت أن “نتائج الباحثين جنبا إلى جنب مع تحاليلنا مكنتنا من حماية مستخدمي أندرويد بشكل أفضل”.

ووفقا لمدونة “Krebs On Security” فإنه من الممكن أن يتأثر على الأقل نحو 70 ألف جهاز أندرويد.

ويمكن لهذه التطبيقات الخبيثة إتاحة شن هجمات إلكترونية حتى في حال عدم استخدامها، ويجري استخدامها لتنفيذ هجمات الحرمان من الخدمات(DDoS)، حيث يتم غمر الهاتف بالبيانات غير اللازمة مما يسبب بطء الخدمات.

وقال الباحثون إن هذه البرمجيات تعمل مثل تطبيقات WireX وهو اسم الـ botnet الذي يتحكم بأكثر من 120 ألف عنوان IP لأجهزة أندرويد مختلفة حول العالم.