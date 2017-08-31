في أمريكا .. ” راهبتان ” تسرقان مصرفاً في وضح النهار !

تتعقب الشرطة الأميركية اثنتين من النساء اللواتي حاولن السطو على بنك بولاية #بنسلفانيا ، حيث تم رصدهما وهما متنكرتين بزي راهبات، للتضليل.

ويقع بنك “ستيتيزن” في منطقة تانرزفيل بولاية بنسلفانيا، حيث وقعت الحادثة نهار يوم الاثنين الماضي، باقتحام المجرمتين لفرع البنك وهما مسلحتان.

وقالت الشرطة إن إحداهما وجهت مسدساً، هددت به الصراف، مطالبة بالمال، في حين أن المرأة الأخرى كانت تنتظرها عند الباب الرئيسي للبنك لرصد ردة الفعل، وفق ما اوردت قناة العربية، لكن المحاولة باءت بالفشل، إثر زوبعة حصلت في المكان انتهت بفرار المهاجمتين، وقد توارتا عن الأنظار، بحيث لم يقبض عليهما حتى اليوم.

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الآن استطلاعات واسعة بهدف الوصول إلى الامرأتين بعد جمع بيانات كافية حولهما، حيث اتضح أنهما من أصول إسبانية، طويلتا القامة بجسم متوسط الحجم.

وكانت كل امرأة ترتدي زياً أسود يغطي الجسم، مع ظهور حجاب أبيض في مقدمة الجبهة، وتغطية جزء من الفم تم نزعه بواسطة إحداهن التي كانت تحمل المسدس.

وكانت الأخرى ترتدي نظارة شمسية ربما بهدف التضليل وإخفاء الهوية، وقد اعتبرت الشرطة أنهما كانتا مسلحتين بشكل خطير.

وفي العادة فإن جرائم البنوك موجودة في أميركا، لكن نادراً ما تكون فيها نساء، حيث تغلب عصابات الرجال.