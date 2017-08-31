لبنان : اعتقال شاب سوري طعن قريبه اللبناني لرفضه توفير فرصة عمل له

ألقت قوى الأمن اللبنانية القبض على شاب سوري بتهمة طعن رجل لبناني والتسبب له بإصابات خطرة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أول أمس الثلاثاء، إن الشاب السوري (ف.ق) من مواليد عام 1990، طعن اللبناني (م.غ) من مواليد 1962، في ظهره، ما أدى لإصابته بجرح بليغف في الرئة اليمنى والكبد، في بلدة جلالا البقاعية.

ووقع خلاف بين الطرفين إثر رفض الرجل اللبناني توفير فرصة عمل للشاب السوري الذي تربطه به صلة قرابة، لم يتم الكشف عنها، في محل له لبيع الستائر، وفق المصدر

وبعد يومين تمكنت دورية من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي من توقيفه، بعد مداهمة مكان تواجده في البلدة المذكورة، وتم تسليمه إلى فصيلة شتورا، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.