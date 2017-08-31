مؤسس نظام ” أندرويد ” يعلن بدء شحن أول هاتف لشركته الجديدة

أعلن أندي روبن، في تغريدة على حسابه الشخصي على #تويتر ، أن شركته الجديدة “Essential” أطلقت رسميا هاتفها الأول في الأسواق.

ويأتي شحن الهاتف لأصحاب الطلبات المسبقة عقب ثلاثة أشهر تقريبا من الإعلان الرسمي عن الجهاز، وتوجه روبن، وهو أحد مؤسسي نظام أندرويد، إلى العملاء برسائل عبر البريد الإلكتروني كتب فيها: “نقدّر صبر الجميع”.

ويأتي الهاتف بسعر 700 دولار، مزودا بكاميرا 360 درجة، وهو متاح باللون الأسود فقط، فيما يتم حاليا العمل على النسخة البيضاء والتي أكدت الشركة بأنها ستتاح للبيع قريبا، ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أخرى عن مواصفات الهاتف حتى على الصفحة الرسمية لطلب الشراء.

ويحمل الهاتف اسم Essential PH-1، وينتمي إلى فئة الهواتف الذكية الراقية، حيث يضم مواصفات تقنية رفيعة وتصميما مميزا، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، ويبدو أن هذا الهاتف يضم شاشة Full Display تغطي الحواف، وتتواجد الكاميرا الأمامية في منتصف الجزء العلوي من الشاشة، واستخدمت في الهيكل الخارجي السيراميك لمنح الجهاز متانة أكبر ومقاومة للخدوش والصدمات كذلك.

الجدير بالذكر أن الشركة لم تبدأ شحن الأجهزة حتى الآن إلا أنها أبلغت أصحاب الطلبات عبر البريد الإلكتروني عن بيانات الشحن لتتبع الهاتف ومعرفة الموعد المتوقع لوصوله.