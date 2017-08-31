مانشستر سيتي يواصل مطاردة سانشيز بعرض جديد

تقدم نادي #مانشستر_سيتي بعرض جديد إلى إدارة #آرسنال ، من أجل ضم النجم التشيلي #أليكسيس_سانشيز ، قبل يومين على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن إدارة “السيتيزنز” تقدمت بعرض يصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني إلى آرسنال، من أجل ضم سانشيز، بعد أن كان “الغانرز” رفض العرض الأول، والذي بلغت قيمته 50 مليون إسترليني.

وأشارت الصحيفة أن مانشستر سيتي مصمم على ضم اللاعب التشيلي، نظراً للرغبة القوية من مديره الفني، الإسباني بيب غوارديولا، للحصول على خدمات اللاعب، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وكان غوارديولا هو من ضم سانشيز إلى صفوف برشلونة في 11، قادماً من أودينيزي الإيطالي، قبل أن يرحل إلى آرسنال في 2014، بعد مغادرة غوارديولا للنادي الكاتالوني.

يذكر أن عقد سانشيز ينتهي في 2018، ولم يجدد اللاعب عقده مع آرسنال حتى الآن.