كلمة السر “أوباما” .. مسؤولون عسكريون إسرائيليون يكشفون “موعد استعادة بشار الأسد السيطرة على سوريا”

نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مسؤولين عسكريين في إسرائيل أن بشار الأسد سيستعيد السيطرة على معظم الأراضي السورية في نهاية عام 2018 على الأرجح.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التنبؤ ينطلق من نزعات إقليمية ودولية عدة، ولاسيما قرار الولايات المتحدة تعليق المساعدات لفصائل المعارضة، إذ أصبح من الواضح أن واشنطن لم تعد مهتمة بحصيلة الحرب السورية، في الوقت الذي قلصت فيه “الدول السنية المعتدلة” دعمها للمعارضة بالتزامن مع زيادة المساعدات الإيرانية للنظام السوري.

وذكرت الصحيفة بأن الاعتقاد السائد في الأوساط العسكرية الإسرائيلية كان في الماضي القريب يكمن في أن سوريا لن تعود للوضع السياسي الذي كان قبل آذار عام 2011، بل ستنقسم إلى مناطق عدة ذاتية الحكم خاضعة لسيطرة مجموعات عرقية محلية.

أما الاعتقاد الحالي فيتوقع أن يستعيد بشار الأسد السيطرة على سوريا، وهو يختلف بشكل جذري عن تنبؤات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك، الذي قال في عام 2011 إن نظام بشار الأسد سينهار في عام 2012.

وأوضح المسؤولون للصحيفة أن النقلة التي دفعت بإسرائيل إلى تغيير تنبؤاتها، جاءت في عام 2014، عندما عدّلت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أولويتها وتخلت عن الجهود الرامية للإطاحة بالأسد، للتركيز على محاربة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، باعتبار أن هذا التغيير “خلّص الأسد” وساهم في نجاته، إضافة إلى المساعدة التي جاءت من سلاح الجو الروسي. (RT)