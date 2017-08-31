مسؤول أممي يدعو لهدنة إنسانية في الرقة للسماح لسكانها بالمغادرة

دعا أداما ديينغ، المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، اليوم الأربعاء، إلى “هدنة إنسانية ” للسماح للمدنيين بمغادرة الرقة، في الوقت الذي تصل فيه الحملة لاستعادة المدينة السورية من قبضة تنظيم “الدولة الاسلامية” إلى مراحلها النهائية.

وقال ديينغ، في البيان، إن ما يصل إلى 25 ألف مدني مازالوا محاصرين في أجزاء من المدينة، التي تسيطر عليها الميليشيات المتطرفة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن تنظيم “الدولة” يستخدم المدنيين كدروع بشرية، ويقتل أولئك الذين يحاولون الفرار، بينما تستهدف قوات التحالف القوارب على نهر الفرات، وهى إحدى وسائل الهروب الرئيسية المتبقية للمدنيين.

وحث ديينغ جميع الأطراف على اتخاذ اجراءات لحماية المدنيين، والبنى التحتية المدنية، والامتثال للقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الإنساني مع تصاعد وتيرة القتال.

وأضاف “إن الهدف المشروع لاستعادة الرقة يجب ألا يتحقق بثمن باهظ يدفعها المدنيون “.(DPA)