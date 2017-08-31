هاجمهما قرابة 100 شخص .. تركيا : نقل سوريين إلى المستشفى بعد شجار مجهول الأسباب بينهم و بين أتراك ( فيديو )

هاجمهما قرابة 100 شخص .. تركيا : نقل سوريين إلى المستشفى بعد شجار مجهول الأسباب بينهم و بين أتراك ( فيديو )

أصيب شابان سوريان بجراح، الأربعاء، جراء عراك بين عائلتهم ومواطنين أتراك في مدينة أضنة، جنوب غرب تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن العراك نشب في حي جاندان بمدينة أضنة، حيث شهدت ساعات الصباح أولى لحظات التوتر بين عائلة الملحفجي السورية، ومجموعة من سكان الحي الأتراك لسبب مجهول، إلا أن سكان الحي الآخرين تمكنوا من تهدئتهم لفترة قصيرة قبل أن يعودو للعراك من جديد في العاشرة مساءاً.

وأضافت الصحيفة أن عدد المواطنين الأتراك الذين هاجموا العائلة السورية وصل في بعض اللحظات إلى 100 شخص، دخل بعضهم إلى المنزل، وهاجموا كلاً من محمد الملاحفجي (37 عاماً)، ومحمود (34 عاماً)، ما أسفر عن إصابتهم إصابة بليغة.

وحضرت الشرطة إلى الحي وأجبرت الأتراك الذين دخلوا إلى منزل العائلة السورية على الخروج، كما حاولت إقناع الأهالي بالعودة لمنازلهم دون فائدة، ما اضطرها للاستعانة بفرقة مكافحة الشغب، والتي بدورها استخدمت رذاذ الفلفل لتفرقتهم.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين السوريين إلى مستشفى أضنة الحكومي، دون وجود خطر على حياتهم، فيما بدأت الشرطة تحقيقاتها حول الحادثة.