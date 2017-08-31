هيومن رايتس ووتش تدعو لتشكيل لجنة تحقيق حول المفقودين في سوريا

هيومن رايتس ووتش تدعو لتشكيل لجنة تحقيق حول المفقودين في سوريا

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاربعاء إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مصير آلاف المفقودين وتحديد أماكن المقابر الجماعية في سوريا.

وذكرت المنظمة في بيان “لا بد على الفور من انشاء مؤسسة تكلف التحقيق في مصير وأماكن وجود المفقودين، والوصول إلى رفات المجهولين والمقابر الجماعية في سوريا”.

وتاتي دعوة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي الذي خصصته الأمم المتحدة لضحايا الاختفاء القسري في 30 اب/ اغسطس.

واشارت المنظمة إلى أن “لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا كشفت تفشي استخدام الحكومة السورية للاخفاء القسري ما قد يرقى إلى جرائم ضد الانسانية”.

وترى المنظمة ان على الداعمين الدوليين للعملية السياسية ضمان انشاء هذه اللجنة والزام الاطراف الذين يساندوها الكشف عن مصير المفقودين.

وقالت مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة سارة ليا ويستون “لن تتمكن سوريا من المضي قدما إذا أخفقت المفاوضات في التصدي بالقدر المناسب لفظائع الاحتجاز والاختفاء”.

واشارت المنظمة إلى أن لجنة التحقيق “يجب أن يكون لها ولاية واسعة تسمح لها بالتحقيق، بما يشمل استعراض جميع السجلات الرسمية ومقابلة أي مسؤول”. (AFP)