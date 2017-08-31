وزارة الكهرباء النظامية تكشف عن ” أول سيارة سورية تعمل بالطاقة الشمسية ” ( فيديو )

قالت وسائل إعلام موالية إن “وزارة الكهرباء والطاقة السورية كشفت عن أول سيارة سورية تعمل بالطاقة الشمسية ويمكنها السير بسرعة تصل إلى 40 كيلو مترًا في الساعة، وذلك في جناحها الخاص ضمن معرض دمشق الدولي”.

ونقل الإعلام الموالي عن “المهندس يوسف أحمد وهو أحد المشاركين في تصميم السيارة” قوله، إن فكرة صناعة مثل هذا النوع من السيارات جاءت بهدف “إثبات أن الشباب السوري لا يزال قادرًا على العطاء والاختراع بمواد متوافرة بشكل محلي على الرغم من كل الظروف الصعبة”.

وأكد أحمد أن “جميع قطع ومكونات السيارة من هيكلها وحتى محركها وإطاراتها ومصابيحها مصنوعة من مواد متوافرة محليًا، وأضاف أنه يمكن التحكم بها بشكل آلي وتتمتع بمحرك بقدرة 500 وات وبطارية 100 أمبير”.

وختم بالقول إن “هذا النوع من السيارات في الحفاظ على البيئة وتقليل الأزمات في الشوارع نظرًا لحجمها الصغير ناهيك عن قلة تكلفتها وهو ما يجعل إمكانية اقتنائها متاحة للجميع”.