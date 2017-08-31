” Google Assistant ” يصل إلى هواتف ” آي فون “

” Google Assistant ” يصل إلى هواتف ” آي فون “

أعلنت شركة #غوغل أنه يمكن لأصحاب هواتف #أبل آي فون استعمال المساعد الرقمي Assistant حالياً.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن تطبيق المساعد الرقمي يتيح إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية القصيرة أو الإجابة على كل الأسئلة المحتملة بمساعدة محرك البحث غوغل.

وإذا رغب المستخدم في استعمال خدمة غوغل على الجهاز الجوال المزود بنظام أبل “آي أو إس”، فإنه يتمكن أيضاً من إرسال رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء المواعيد وملاحظات التذكير والتخطيط لمسارات السير أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو.

وعلى العكس من المساعد الرقمي أبل Siri فإن تطبيق غوغل Assistant ليس مدمجا في نظام تشغيل أبل مباشرة، ولذلك يتعين على المستخدم تشغيل التطبيق في كل مرة يرغب في استخدامه.

وبينما يتمكن المستخدم من استدعاء المساعد الرقمي من شركة آبل من خلال الأمر الصوتي “Hey Siri”، لا يستجيب الهاتف الذكي آي فون أو الحاسب اللوحي للأمر الصوتي “Hey Google”.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق جوجل Assistant لا يعتبر أول مساعد رقمي خارجي يمكن استعماله بواسطة آبل الجوالة، حيث تتوفر حاليا إصدارات من تطبيقات أمازون Alexa ومايكروسوفت Cortana مخصصة للأجهزة الجوالة المزودة بنظام آبل “آي أو إس”. ( DPA )