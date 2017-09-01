آرسنال يوافق على رحيل أليكسيس سانشيز لمانشستر سيتي

كشفت تقارير بريطانية أن نادي #آرسنال الإنكليزي وافق على بيع نجمه التشيلي #أليكسيس_سانشيز إلى صفوف #مانشستر_سيتي .

وقالت صحيفة ميرور عبر موقعها الإلكتروني إن آرسنال رضخ لمطالب اللاعب في الرحيل، ووافق على العرض الأخير الذي تقدمت به إدارة السيتي، والذي بلغ 60 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، و يأتي انضمام سانشيز لـ “السيتيزنز” نظراً للرغبة القوية من مديره الفني، الإسباني بيب غوارديولا، للحصول على خدمات اللاعب.

وكان غوارديولا هو من ضم سانشيز إلى صفوف برشلونة في 11، قادماً من أودينيزي الإيطالي، قبل أن يرحل إلى آرسنال في 2014، بعد مغادرة غوارديولا للنادي الكاتالوني.