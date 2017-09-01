أردوغان يصف موافقة واشنطن على لائحة اتهامات متحيزة ضد بلاده بالفضيحة

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، موافقة المدعي العام في المحكمة العليا بواشنطن، على لائحة اتهام متحيزة، بخصوص الأحداث التي وقعت في 16 أيار/ مايو أمام سفارة بلاده في واشنطن، بالفضيحة.

وجاءت تصريحات أردوغان هذه لدى لقائه بعدد من الصحفيين عقب خروجه من صلاة عيد الأضحى التي أداها في مسجد علي بن أبي طالب في مدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أنّ السلطات الأمريكية مسؤولة عن توفير الحماية للمسؤولين الذين يزورون الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنّ تقاعس السلطات الأمريكية عن توفير الحماية، دفع حراسه إلى القيام بواجبهم ضدّ أنصار منظمة “بي كا كا” الإرهابية عندما اعتدوا على المواطنين الأتراك أمام السفارة التركية بواشنطن في 16 مايو الماضي، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وتابع قائلا: “هذه التطورات في الولايات المتحدة ليست جيدة فالأخيرة أضحت بلدا تحظى فيه منظمة “غولن” الإرهابية بالحماية، وتحولت إلى بلد تكاد منظمة “بي كا كا” الإرهابية الانفصالية تحظى فيه بنفس الحماية،

وأمام كل هذه التطورات أجد صعوبة في فهم ماذا تريد الولايات المتحدة فعله”.