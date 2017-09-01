أطباء يستخرجون 232 سن من فم مراهق هندي !

في الوقت الذي تتوالى فيه الاكتشافات العلمية والطبية حول العالم، مازالت تظهر بعض #الفيروسات والأمراض والحالات المرضية الغريبة التي يصعب تفسيرها في بعض الأحيان.

ومن ضمن تلك الحالات الغريبة، حالة مراهق هندي يُدعى أشيك غافاي، تلك الحالة التي أذهلت الأطباء الذين فحصوه، وذلك لأن فمه يحتوي على 232 سِناً، بحسب ما نقلت قناة العربية عن موقع “بولدسكاي” المعني بالشؤون الصحية.

ولم يكن أشيك، الذي كان يعيش في قرية هندية فقيرة، يدري ما يدور داخل فمه، إلا أنه بدأ يعاني من بعض الآلام الشديدة في فكه منذ حوالي 18 شهراً، واستشار الأطباء في قريته، إلا أنهم فشلوا في تحديد سبب تلك الآلام، وذلك نظراً لضعف الإمكانات الطبية لديهم، ما اضطر أشيك إلى التوجه إلى المدينة لاستشارة الأطباء.

واكتشف الأطباء أن المراهق الهندي لديه عدد كبير من البروزات الشبيهة بالأسنان مرصوصة في فكه، وهي تتكون من المينا، أي الأنسجة التي تكون الأسنان، واضطر الأطباء لإجراء جراحة له بالفك لاستخراج تلك الأسنان غير المرغوب فيها.

وبحسب الأطباء، فقد كانت مهمة غاية في الصعوبة، وكان عليهم استخدام الإزميل والشاكوش إلى أن تم استخراج الأسنان واحدة تلو الأخرى حتى وصل العدد إلى 232 سِنا كانوا أشبه بحبات اللؤلؤ الصغيرة.

وقال الأطباء إن أشيك يعتبر محظوظاً، حيث إن عمره الصغير قد مكّن الأطباء من استخراج الأسنان وترميم فكه وإعادته إلى وضعه الطبيعي.