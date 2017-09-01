ألمانيا : سوري يهاجم ألمانياً بـ ” قلم ” خلال شجار بين طالبي لجوء و ألمان في ” زالفيلد “

أعلنت شرطة مدينة زالفيلد،بولاية تورينغين، شرقي ألمانيا، عن مهاجمة سوري لألماني (33 عاماً) بقلم، أثناء شجار بالأيدي بين طالبي لجوء أحدهما جزائري، وألمانيين اثنين على الأقل.

صحيفة “أوست تورينغن” الألمانية المحلية قالت، أول أمس الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن خلفية الشجار ما تزال مجهولة، فيما أكدت أنها حاصرت الشاب السوري (21 عاماً)، في شارع شتاينفيغ، بعد أن حاول الفرار، وتركته فيما بعد للمسعفين لتلقي العلاج، حيث أصيب جميع المشاركين في الشجار إصابات طفيفة.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنه يتم حالياً تحديد الاشتباه في التسبب بإصابة جسدية خطيرة، (AksAlser.com) وتطلب الشرطة المزيد من الشهود، في وقت تستمر فيه بتحقيقاتها حول الحادث مع جميع الأطراف.