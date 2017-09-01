ألمانيا : غرق شاب سوري في نهر الدانوب .. و العشرات من طواقم الإنقاذ و الطوارئ يفشلون بالعثور عليه

ألمانيا : غرق شاب سوري في نهر الدانوب .. و العشرات من طواقم الإنقاذ و الطوارئ يفشلون بالعثور عليه

يبحث عمال الإنقاذ عن شاب سوري يبلغ من العمر 17 عاماً، كان قد سقط في نهر الدانوب، في مدينة ريغنسبورغ، التابعة لولاية بافاريا.

وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب لا يستطيع السباحة، وقد شارك في البحث عنه كل من الشرطة ورجال الإطفاء، بالإضافة لخفر الأنهار، دون نتيجة.

وكان أحد السكان المحليين قد اتصل بالشرطة في الليلة السابقة، بعد أن لاحظ مجموعة من المراهقين الذين كان يبدو بأنهم يبحثون عن شيء ما على ضفة النهر، وكانوا يحملون بأيديهم كشافات وهواتف محمولة.

وذكرت الشرطة، بأن مجموعة من طالبي اللجوء السوريين، كانوا على ضفة النهر، حين سقط الشاب بسبب عدم الانتباه (غالباً)، في المياه من حافة النهر، في النقطة التي يقع قبالتها مطعم “هيستوريشه فورستكوخل”.

وبحسب الشاهد، فقد كان الشاب السوري مرئياً على بعد بضعة أمتار فقط من الشاطئ، لكن بعدها غاب عن الرؤية، وكان ضوء هاتفه النقال لا يزال مرئياً على بعد بضعة أمتار في الماء.

وبدأ عمال الإنقاذ البحث عن الشاب، على اليابسة وفي النهر، مساء يوم الإثنين، وتم نشر عشرة أطقم من الشرطة، فضلاً عن 80 من رجال الإطفاء وحراس المياه ونجدة طوارئ جماعة الإنقاذ الألمانية، (AksAlser.com) فضلاً عن مروحية إنقاذ محملة بكاميرا تصوير حرارية، وتم إنهاء البحث بعد ظهر أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يستأنف البحث في الأوقات القادمة.

وفى الوقت الذى كانت فيه الشرطة تقوم بعمليات البحث عن الشاب، أراد كل من شقيقه وصديقه القفز للبحث عنه، ولم تتمكن الشرطة وأصدقاؤهم من اللاجئين الآخرين، من منعهما إلا بعد بذل مجهود كبير.