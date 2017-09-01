إطلاق سراح الطيار النظامي الساقط في البادية .. و التفاصيل ما زالت مجهولة ! ( صور )

إطلاق سراح الطيار النظامي الساقط في البادية .. و التفاصيل ما زالت مجهولة ! ( صور )

قالت مصادر إعلامية موالية، إن الطيار النظامي الساقط في البادية منتصف آب، تم تحريره إلى جانب عشرات العناصر.

وأشارت المصادر إلى أن “الرائد الطيار علي الحلو تم تحريره إلى جانب 30 عنصراً آخرين”.

وفيما ذكرت المصادر الموالية أن التحرير تم ضمن “صفقة مبادلة”، لم ينشر جيش أسود الشرقية وقوات الشهيد أحمد العبدو (الجيش الحر)، الذين أسقطوا الطائرة وأسروا الطيار، أي معلومات.

ونشر الإعلام الموالي صوراً قال إنها للطيار والعناصر بعد تحريرهم.

وظهر رئيس فرع الأمن العسكري في السويداء، وفيق ناصر، إلى جانب الطيار.

وتناقل ناشطون أنباء تفيد بأن إطلاق سراح الطيار والعناصر، تم مقابل الإقراج عن 50 معتقل و50 معتقلة، إلى جانب إدخال مواد غذائية لمخيم الركبان، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

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