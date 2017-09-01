” إنستغرام ” تواجه قرصنة لسرقة بيانات المشاهير

اعترفت منصة مشاركة الصور #إنستغرام ، المملوكة لشركة #فيسبوك ، عن وجود خلل داخل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، ويؤدي هذا الخلل إلى السماح لشخص واحد على الأقل بالوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بالمستخدمين المؤثرين على المنصة.

وقد سمح هذا الخلل للمجرمين بسرقة معلومات خاصة بالمشاهير، حيث أرسلت المنصة يوم الأربعاء تنبيهات أمنية إلى جميع أصحاب الحسابات، الذين تم التحقق منهم حول وجود خرق يستهدف المستخدمين المؤثرين.

وصرح متحدث باسم المنصة “اكتشفنا مؤخراً أن شخصاً أو أكثر تمكنوا من الحصول على إمكانية الوصول غير القانوني إلى عدد من معلومات الاتصال الخاصة بمستخدمي إنستغرام المؤثرين، عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف على وجه الخصوص، وذلك من خلال استغلال خلل في واجهة برمجة التطبيق”، وأكد المتحدث أنه “لم يتم الكشف عن أي كلمات مرور لأي حساب، وقد قمنا بتحديد الخلل بسرعة ونجري تحقيقاً شاملاً”.

وقالت منصة مشاركة الصور المملوكة لفيسبوك إنها قامت بالاتصال بجميع أصحاب الحسابات الموثقة، أي الذين تم التحقق منهم، وهم أساساً من المشاهير والرياضيين، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، وتأتي هذه الحادثة المتعلقة بالتفاصيل الخاصة لحياة المشاهير بعد أيام من تعرض حساب الشخصية الأكثر تأثيراً على منصة إنستغرام للخطر يوم الاثنين، حيث تعرض حساب المطربة سيلينا غوميز التي تمتلك 125 مليون متابع إلى الخطر، وأدى ذلك إلى قيام المنصة بتعليق حسابها إلى أن قامت المطربة باستعادة حسابها.

وتوضح الشركة أن اهتمامها الرئيسي ينصب على سلامة مجتمعها، وأنها قامت بسرعة بإصلاح الخلل والتحقيق في الحادثة، وأن تجربة المستخدمين عبر المنصة مهمة بالنسبة لها، وأنها تأسف لهذا الأمر، وأنه بإمكان المستخدمين الذين تم التحقق منهم ويملكون أسئلة حول أمن حسابهم مراسلة الشركة عبر البريد الإلكتروني AudUserHelp@instagram.com.

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها استهداف المشاهير على إنستغرام، حيث تم سابقاً اختراق حسابات إنستغرام وتويتر للمطربة تايلور سويفت في أواخر شهر يناير/كانون الثاني عام 2015، وتنبه المنصة المستخدمين من أن يكونوا حذرين فيما يخص المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والرسائل الإلكترونية غير المعروفة بعد هذا الخرق، والبقاء يقظين حول أمن حساباتهم، وأن يستعملوا ميزة التحقق بخطوتين لتسجيل الدخول إلى الحساب.

وفضلت المنصة عدم ذكر الحسابات التي تمكن القراصنة من الوصول إليها، حيث تمتلك إنستغرام حوالي 700 مليون مستخدم نشط، قاموا بمشاركة أكثر من 40 مليار صورة، ويجري يومياً مشاركة 95 مليون صورة، وتحصل تلك الصور على 3.5 مليار إعجاب يومياً، وكانت فيسبوك قد حصلت على إنستغرام في عام 2012 مقابل مليار دولار.