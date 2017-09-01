اصطياد أضخم ” تمساح ” في الولايات المتحدة الأمريكية

على الرغم من أن عملية اصطياد #التماسيح والسيطرة عليها تعتبر من أكثر عمليات الصيد خطورة وعناء، وتتطلب الكثير من الخبرة والصبر، فإن مجموعة من الصيادين الأمريكيين تمكنوا من اصطياد أضخم تمساح في #أمريكا محققين بذلك رقماً قياسياً جديداً.

وقال مسؤولو الحياة البرية في ولاية ميسيسيبي الأمريكية بأن مجموعة من الصيادين حققوا رقماً قياسياً جديداً على مستوى البلاد بعدما تمكنوا من اصطياد أضخم تمساح في الولايات المتحدة.

ونجح الصيادون بالإمساك بتمساح يتجاوز طوله 12 قدماً أي ما يعادل (3.6 متر) محطمين بذلك الرقم القياسي السابق على مستوى البلاد، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبلغ وزن التمساح 766.5 رطلاُ أي ما يعادل (347.6 كيلوغراماً)، بينما بلغ محيط بطنه 69 إنشاً أي ما يعادل (175 سنتيمتراً).

من الجدير بالذكر بأن عملية الإمساك بالتمساح تمت في جنوب غرب منطقة “اليغيتور زون” من قبل الصيادين براين برونزيد، كولبي آسي، ستيفن برادي وأنطوني آسي.