الحريري : لا خيار أمام بشار الأسد سوى الرحيل .. و اللاجئون لن يعودوا طالما بقي نظامه

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أنه لا يوجد أمام بشار الأسد أي خيار سوى الرحيل.

وقال في مقابلة لصحيفة “لوموند” الفرنسية: “من الواضح أن عليه الرحيل. ولا يوجد خيار آخر. إذ كان المجتمع الدولي يريد حلا طويل الأمد في سوريا، فإنه الخيار الوحيد. وإذا بقي (الأسد)، فلن يكون هناك استقرار”.

وأوضح الحريري فكرته، قائلا إن الحكومة السورية لا تسيطر على الأراضي الخاضعة لها، بل تسيطر عليها في حقيقة الأمر روسيا وإيران، أما دمشق فتتظاهر فقط بأنها تسيطر.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن السيناريو الأسوأ يكمن ليس في فشل جهود محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، بل في انعدام حل سياسي للأزمة الداخلية، مضيفا أنه يخشى من استمرار هذا الوضع ما يعني أن القادم أسوأ.

وفي سياق متصل، قال الحريري إن النازحين لن يعودوا إلى سوريا طالما حكومة الأسد موجودة هناك، وشدد قائلا: “لن أفعل أي شيء قبل أن أتلقى الضوء الأخضر من الأمم المتحدة لعودة آمنة لهم”، معيدا إلى الأذهان أن كلا من العراق والأردن ومصر يحتفظ بالعلاقات مع دمشق، لكن اللاجئين السوريين في أراضي تلك الدول الثلاث لم يعودوا إلى سوريا حتى الآن. (RT)