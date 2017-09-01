السجن أربع سنوات لشاب روماني دفع فتاة إيرلندية إلى الانتحار

حكم القضاء في #رومانيا بالسجن أربع سنوات على شاب ابتز فتاة من #آيرلندا الشمالية عبر الانترنت فدفعها إلى الانتحار، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.

وكان هذا الشاب البالغ من العمر 32 عاما قد ادعى أنه شابة وأقنع ضحيته البالغة 17 عاما في العام 2015 بأن ترسل له صورا ومقاطع مصوّرة حميمة عبر الإنترنت، ثم هددها بإرسال الصور إلى أقاربها إن لم تدفع له مبلغا كبيرا من المال.

إثر ذلك، أطلقت الفتاة رصاصة قاتلة على رأسها، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2016، وإثر تحقيق مشترك بين سلطات البلدين، أدين الشاب بالابتزاز والتشجيع على تصوير مواد إباحية لمن هم دون السن القانوني، وكان الحكم قد صدر يوم الأربعاء الماضي. ( AFP )