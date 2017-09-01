الولايات المتحدة : السجن لمهندس نووي أمريكي قما بتجنيد ” خبراء نوويين ” بطلب من شركة صينية

حكمت محكمة اميركية الخميس بالسجن سنتين على مهندس اميركي من اصل تايواني لانه عمل بطلب من شركة صينية حكومية على تجنيد خبراء نوويين في الولايات المتحدة من اجل انتاج وتطوير مكونات نووية في الصين.

وقالت وزارة العدل الاميركية في بيان الخميس ان هذا الحكم بالسجن مع التنفيذ مرفق باخضاعه للمراقبة لمدة عام بعد الافراج عنه وغرامة قدرها 20 الف دولار.

واعلن قاض فدرالي الحكم الخميس في محكمة في ولاية تينيسي.

وكان المتهم جوسيونغ المعروف باسم الن هو، ولد في تايوان وحصل على الجنسية الاميركية. وقالت الوزارة انه اعترف بالتهم الموجهة اليه في كانون الثاني/يناير وهي المشاركة بطريقة غير مشروعة في انتاج وتطوير مكونات نووية خاصة خارج الولايات المتحدة بدون موافقة وزارة الطاقة الاميركية، في مخالفة للقانون.

وقالت مساعدة النائب العام دانا بونتي في تصريحات نقلها البيان ان “الن هو (66 عاما) موقوف اليوم لانه جند خبراء اميركيين يقيمون في الولايات المتحدة من اجل الحصول على مساعدة كاملة لتطوير وانتاج مكونات نووية خاصة في الصين لحساب شركة صينية عامة” هي الشركة العامة للطاقة النووية الصينية (سي جي ان).

ووجه الاتهام في نيسان/ابريل من العام الماضي الى هو والشركة الصينية الى جانب شركة “اينرجي تكنولوجي انترناشيونال” التي يملكها هو في ديلاور. وكان يمكن ان يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وصرح احد المحققين ان “سرقة التكنولوجيا النووية تشكل احد الاهتمامات الرئيسية لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)”، مؤكدا ان السلطات ستواصل التحقيق لملاحقة كل الذين يسرقون التكنولوجيا الاميركية لمصلحة حكومات اجنبية.

وتعود بدايات الوقائع في قضية الن هو الى 1997، واستمرت حتى نيسان/ابريل 2016.

وقال المدعون ان هو جند مهندسين مقيمين في الولايات المتحدة لمساعدة الشركة على تصميم وتصنيع مكونات مفاعل بسرعة وبكلفة منخفضة. كما عمل للحصول على مساعدة تقنية من خبراء اميركيين لانتاج ما وصفته الوزارة ب”مواد نووية خاصة” للشركة الصينية.

والشركة العامة للطاقة النووية الصينية (سي جي ان) مجموعة صينية نووية عملاقة تعمل في مجال الطاقة الكهربائية المتجددة ايضا. وقد ابرمت اتفاقات شراكة مع المجموعة الفرنسية النووية “اريفا” وشركة كهرباء فرنسا (او دي اف). (AFP)