بالفيديو .. حارس إسكتلندي يدفع ثمن غروره و يتسبب بهدف غريب في مرماه

في الوقت الذي أشادت فيه الجماهير بمهارة حارس المرمى سكوت فوكس إلا أنها سرعان ما ألقت عليه اللوم بعد دخول هدف في شباك فريق روس كانتري.

وظهر سكوت في مقطع فيديو يراوغ مهاجم فريق رينجرز خلال مباراة في الدوري الأسكتلندي، لكن على نحو غير مفهوم، بدا فوكس ينسى تماما مهمته في ضرب الكرة، وترك للمهاجم فرصة لسرقة الكرة وتسجيل هدف في المرمى، ما أثار ذهول الحارس والجماهير.

ويمكن رؤية الحارس يستلقي على أرض الملعب حرجا وخوفا من مواجهة الجماهير.