بالفيديو .. طائرة روسية تخترق 3 أعاصير بحرية مرعبة

عرضت قناة “روسيا اليوم” مقطع فيديو يرصد اختراق طائرة ركاب لحزمة أعاصير بحرية خطيرة، فوق البحر الأسود، قبل هبوطها في مدينة سوتشي الروسية.

وتداول رواد الشبكات الاجتماعية مجموعة من الصور المذهلة والمخيفة لهذه الظاهرة الطبيعية، كما أظهرت تسجيلات فيديو الطائرة محلقة بكل ثبات خلال اختراقها للأعاصير.

وذكرت “روسيا اليوم” أنه رصد قرابة 12 إعصارا قبالة ساحل المدينة في نفس اليوم، كما علت أعمدة الأعاصير للأسبوع الثاني على التوالي في البحر الأسود.