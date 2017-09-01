بالفيديو .. لحظة ” ابتلاع الأرض ” لفتاة في مترو أنفاق بالصين

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقد سجلته كاميرات المراقبة، لحظة سقوط فتاة في حفرة في إحدى محطات المترو في الصين.

الفيديو الذي أظهر لحظة عبور فتاة وشاب لحفرة كانت مغلقة، ليعبرها الشاب أولا ولتسقط فيها الفتاة، وفق ما نقلت وكالة سبونتيك الروسية، ليسارع الشاب بإنقاذ الفتاة وإنتشالها من الحفرة بمساعدة عدد من الأشخاص كانوا قد تواجدوا في المكان.

وبحسب صحيفة “ستريتس تايمز” فإن الفتاة نقلت إلى المشفى وقد تعرضت لإصابات طفيفة وبعض الكدمات.