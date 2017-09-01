تركيا : اعتقال شاب حاول اغتصاب طالبة جامعية هولندية داخل مقبرة !

اعتقلت الشرطة التركية شخصا يشتبه فيه بمحاولة اغتصاب سائحة هولندية تبلغ من العمر 19 عاما في إسطنبول، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية، الخميس.

وقالت وسائل إعلام حكومية تركية، الخميس، إن الشرطة اعتقلت الرجل في منطقة شيشلى في إسطنبول أول أمس الأربعاء، بعد أن تم التعرف عليه من قبل الفتاة، وهي طالبة جامعية.

وحاول الرجل، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”، اغتصاب الفتاة في مقبرة، بعد أن تاهت في شوارع إسطنبول ودخلتها بالخطأ، حيث حاول الاعتداء عليها قبل أن تصرخ وتستنجد ببعض العاملين في حديقة المقبرة، الذين أبلغوا بدورهم الشرطة.

وقالت الفتاة في إفادتها للشرطة إن الرجل طلب منها شرب الشاي معه، لكنها رفضت عرضه، بعدها تظاهر بأنه حزين على وفاة أحد أقاربه، ولما اقتربت الفتاة منه لتواسيه هاجمها، لكنها تمكنت من الإفلات منه.