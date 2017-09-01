تسلبهم أموالهم و تتركهم مكبلين .. لبنان : القبض على عصابة تختطف السوريين على طريق مطار بيروت

ألقت قوى الأمن اللبنانية القبض على عصابة مؤلفة من أربع أشخاص، كانت تنتحل صفة أمنية وتقوم بعمليات سلب بحق السوريين العائدين إلى بلدهم، عن طريق مطار رفيق الحريري.

وقالت قوى الأمن الداخلي اللبنانية على حسابها الرسمي، يوم الإثنين الماضي (28/8)، إن شهر آب، شهد عدة عمليات سلب وخطف بحق سوريين أثناء انتقالهم من مطار رفيق الحريري إلى سوريا على متن سيارات أجرة.

وكانت العصابة تعترض طريق الضحايا بسيارات ذات زجاج حاجب للرؤية، ويقوم من بداخلها بانتحال صفة أمنية، ومن ثم تسلبهم أموالهم بعد حجز حريتهم واقتيادهم إلى مناطق بعيدة عن أماكن اعتراضهم، وتركهم مكبلين، في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.

وقامت خلية شعبة المعلومات بتشكيل خلية للعمل على كشف هوية الفاعلين، وبعد عمليات رصد ومتابعة، تمكنت الشعبة المذكورة من تحديد هوية الفاعلين وعددهم أربعة أشخاص.

وبتاريخ (25/8)، تمكنت قوة من الشعبة، من توقيف اثنين من أعضاء العصابة في محلة أنطلياس، وهما: (ع . ع لبناني الجنسية) من مواليد عام 1983، و (و . ع لبناني الجنسية) من مواليد 1977، وضبطت بحوزتهما بندقية “كلاشنكوف” مع تسعة مخازن، ومسدساً حربياً وأصفاد، وكمية من الذخيرة وقناعين وقفازات ومستندات عائدة لعدد من الضحايا الذين تعرّضوا للسلب، إضافة إلى ضبط سترات أمنية مدوّن عليها عبارة “POLICE”.

كما أوقفت معهم المدعوة (ر . أ لبنانية الجنسية) من مواليد عام 1995، وضبطت بحوزتها كمية من حشيشة الكيف.

كذلك أوقفت الشعبة باقي أفراد العصابة في محلتي طريق المطار، والصفير، وهما: (ن . ع فلسطيني الجنسية) من مواليد عام 1992، وهو مطلوب بموجب مذكرة إلقاء قبض بجرم سلب، و (ع . ح سوري الجنسية) من مواليد عام 1982.

وخلال التحقيق اعترف المتهمون بارتكابهم ست عمليات سلب بقوة السلاح منتحلين صفة أمنية في مناطق: حالات، عاليه، المدينة الرياضية، جل الجيب، خلدة، عرمون، الدامور، كما اعترفوا بسرقة عدّة سيارات بطريقة احتيالية مستخدمين شيكات مزوّرة.