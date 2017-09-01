حسن نصر الله يقول إنه التقى بشار الأسد في دمشق لبحث ” إجلاء داعش “

قال حسن نصر الله زعيم حزب الله، في خطاب الخميس، إنه سافر إلى دمشق للاجتماع مع بشار الأسد ليطلب إجلاء مسلحي تنظيم “داعش” من جيب على الحدود بين البلدين.

وأضاف نصر الله، في خطاب خلال مهرجان “التحرير الثاني” في بعلبك شرق لبنان أن “الرئيس الأسد أبلغه في حال أرادت الدولة اللبنانية التفاوض مع داعش فعليها أن تطلب ذلك بشكل رسمي، أما إذا أراد حزب الله التفاوض فلا مشكلة في ذلك، وعلى هذا الأساس تم التفاوض”.

ويأتي خطاب نصر الله بعد يومين من إعلان الجيش اللبناني انتهاء معركة فجر الجرود ضد “داعش”.