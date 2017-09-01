” خصية ” جاستن بيبر تتسبب بطرد موظفة بمستشفى أمريكي !

تسبب دخول المغني الكندي #جاستن_بيبر بصورة سرية إلى قسم الطوارئ في أحد مستشفيات لونغ آيلاند في #نيويورك ، بشهر مايو/أيار 2017، في فقدان موظفة عملها في هذا المستشفى، بعد أن وَجه لها اتهاماً خطيراً.

فبحسب موقع Celebrity Insider الأميركي، دخل المغني البالغ من العمر 24 عاماً إلى المستشفى، بعد إصابته في أثناء لعب كرة القدم والتواء إحدى خصيتيه.

وكُشِفَ أمر هذه الزيارة بعدما رفعت إحدى موظفات المستشفى السابقات دعوى قضائية ضد الإدارة بسبب طردها، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وطُرِدَت الموظفة السابقة التي تُدعى كيلي لومباردو بسبب مزاعمٍ باطِّلاعها على ملف بيبر، حين انتشرت شائعاتٌ كاذبة داخل المستشفى بأنَّ النجم الأميركي يُعالَج من مرضٍ منقول جنسياً.

ولكنَّ كيلي دافعت عن نفسها، ونفت ارتكابها أي مخالفات، ورفعت دعوى قضائية ضد إدارة مستشفى نورثويل هيلث، بسبب فصلها تعسُّفياً، وقال محاميها ديفيد روزنبرغ لصحيفة NY Daily News الأميركية: “كانت موكلتي موظَّفةً تتحلى بالأخلاق، وتحترم خصوصية المرضى، ولم تطَّلِع أبداً على ملف بيبر”.

ووفقاً لما ذكره محاميها، كانت كيلي قد سمعت من زملائها عن شائعات المرض المنقول جنسياً، ولكنَّها تقول إنَّها لم تحاول مُطلقاً التحقُّق من ملف بيبر.

وقال المحامي: “تُقسِم موكِّلتي أنَّها لم تطَّلع على الملف. ومما أراه، فهي تقول الحقيقة”، وقبل طرد كيلي، استُدعِيَت إلى اجتماعٍ مع بعض مسؤولي المستشفى، الذين اتهموها بانتهاك حقوق خصوصية بيبر.

وقال روزنبرغ: “قيل لها بشكلٍ عام: أنتِ شابة، لا بد وأن يكون وجوده في غرفة الطوارئ من اهتماماتك”، ثم طردوها، وأضاف: “لم تكن هي من استقبله بالمستشفى، ولم تره أبداً هناك. لقد أُقحِمَت في ذلك الأمر حرفياً”.

وفي أوراق الدعوى القانونية التي رُفِعَت أمام قسم حقوق الإنسان في ولاية نيويورك الأميركية، قالت كيلي إنَّ الاختيار وقع عليها لأنَّها امرأة.

وقال روزنبرغ: “استهدفوها بسبب جنسها، وهذا خاطئ، إنَّها تمر بأزمة نفسية، ونتطلع إلى المقاضاة على أساس هذه الادِّعاءات بقوة”.

وظهرت أخبار زيارة بيبر إلى المستشفى مباشرةً بعد نشر صورٍ عارية له على حساب المغنية الأميركية سيلينا غوميز، على إنستغرام، بعد اختراقه يوم الإثنين، 28 أغسطس/آب 2017، ثم حُلَّت هذه المشكلة، وحُذِفَت الصور.