دعوات لسحب السلاح النووي الأمريكي من ألمانيا

أعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل لوكالة الأنباء الألمانية خلال زيارته لنيويورك، يوم الخميس، أنه يجب سحب الأسلحة النووية الأمريكية من ألمانيا.

وأشار زيغمار غابرييل إلى أن ذلك يجب أن يحدث نتيجة حوار جديد بشأن نزع السلاح.

وقبل ذلك صدرت دعوة مماثلة عن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس.

وقال الوزير غابرييل الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الأجتماعي:” أنا مقتنع بضرورة الحديث من جديد عن مراقبة التسلح وعن نزع السلاح. ولذلك اعتبر صحيحة تصريحات مارتن شولتز حول ضرورة أن يدور الحديث في نهاية المطاف عن سحب السلاح النووي من بلادنا”.

وأعادت وكالة الأنباء الألمانية إلى الأذهان أن المعطيات غير المؤكدة تشير إلى وجود حوالي 20 قطعة من الرؤوس الحربية النووية الأمريكية في القاعدة الجوية بالقرب من المركز السكني بيوهيل (مقاطعة راينلاند بالاتينات الألمانية)، وذلك منذ فترة الحرب الباردة .

وتجدر الإشارة إلى أن نواب البرلمان الألماني كانوا قد صوتوا في مارس 2010، بالأغلبية على قرار منح الحكومة التفويض بإجراء مباحثات مع واشنطن بشأن سحب الأسلحة النووية الأمريكية من ألمانيا.

ولكن الحكومة الألمانية أعلنت حينذاك أنها لن تتخذ أي إجراء من جانب واحد دون التشاور مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي ( الناتو). (DPA)