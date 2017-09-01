رسمياً .. رياض محرز يرحل عن ليستر سيتي

قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إن نجم نادي #ليستر_سيتي الإنكليزي، #رياض_محرز ، غادر معسكر “محاربي الصحراء”، تمهيداً للتوقيع لناد جديد، دون أن يكشف عن اسم النادي.

وأوضح الاتحاد في بيان نشره في موقعه الرسمي امس الخميس، أن المدير الفني لـ “الخضر”، الإسباني لوكاس ألكاراز، سمح لمحرز، بالسفر إلى أوروبا لفترة قصيرة جداً، من أجل تمكينه من التوقيع على عقد يربطه بفريقه الجديد.

وكشف المصدر ذاته، أن محرز لن يرافق بعثة المنتخب الجزائري التي تتوجه في وقت لاحق اليوم إلى لوساكا على متن طائرة خاصة، استعداداً لملاقاة منتخب زامبيا غدا السبت، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وتحدثت تقارير عن أن محرز محل اهتمام أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال. ( DPA )