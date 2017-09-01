سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الجمعة 1 \ 9 \ 2017

1 سبتمبر، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الجمعة 1 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18800
الدولار
516
 518
اليورو
612
 616
الليرة التركية 148 150
الدرهم الإماراتي 141 142
الليرة اللبنانية 0.343 0.345
الريال السعودي 138 139
الدينار الأردني 731 735

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