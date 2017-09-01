شاب صيني يبهر حبيبته بالألعاب النارية .. فكاد يحرق المكان ( فيديو )

أثارت مجموعة من الألعاب النارية فوضى عارمة داخل مركز تسوق في مدينة #ينتشوان الصينية، عندما حاول شاب إبهار حبيبته أثناء طلب يدها.

وذكرت التقارير المحلية أن الألعاب النارية انفجرت في المكان بشكل غير متوقع، وتسببت في فوضى كبيرة داخل وخارج مركز التسوق، وملأ الدخان المكان.

وقال شهود العيان إن النيران وصلت حتى مخازن المركز التجاري، فيما صرحت الشرطة المحلية ن الحادث لايزال قيد التحقيق.