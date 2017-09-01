لافروف : روسيا تعتزم الرد بشدة على الإجراءات الأمريكية الأخيرة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، اعتزام بلاده الرد وبشكل صارم على التدابير الأمريكية ضدها والتي تسبب أضرارا لروسيا.

وقال لافروف، خلال لقائه مع طلاب معهد موسكو للعلاقات الدولية “إننا سنرد بشدة على الأشياء التي تضر بنا، نهائيا بدون سبب، والتي تمليها فقط الرغبة في إفساد علاقاتنا مع الولايات المتحدة”،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

كانت وزارة الخارجية الامريكية، قد أمرت الخميس، روسيا بإغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو وخفض الوجود الدبلوماسي الروسي في واشنطن ونيويورك بحلول السبت.

وقالت الخارجية الامريكية هذه الخطوة تأتي ردا على مطالب روسيا “غير المبررة” بخفض حجم البعثة الامريكية في روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في تموز/ يوليو الماضي انه يتعين خفض البعثة الدبلوماسية الامريكية فى روسيا ردا على العقوبات الجديدة التي مررها الكونجرس الأمريكي ضد بلاده. (DPA)