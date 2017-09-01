محكمة أوروبية تلغي وقف ترحيل ” إسلامي خطير ” أمنياً في ألمانيا إلى روسيا

محكمة أوروبية تلغي وقف ترحيل ” إسلامي خطير ” أمنياً في ألمانيا إلى روسيا

ألغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها بالوقف المؤقت لترحيل أحد الإسلاميين المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا من ألمانيا إلى روسيا.

ويمكن لألمانيا حاليا بموجب قرار المحكمة الذي صدر الثلاثاء الماضي في ستراسبورج ترحيل الإسلامي، 18 عاما، من مدينة بريمن إلى روسيا.

وتشتبه السلطات الألمانية في تخطيط المواطن الروسي، الذي ولد في داغستان ونشأ في ألمانيا، لشن هجمات إرهابية في ألمانيا.

وتريد السلطات لذلك ترحيله، وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في نهاية يوليو الماضي بمنع ترحيل المشتبه به بصورة مؤقتة.

ولم تصدر المحكمة حتى الآن قرارا نهائيا بشأن ما إذا كان ترحيل الخطيرين أمنيا متوافقا مع ميثاق حقوق الإنسان.

ويخشى المشتبه به من التعرض للتعذيب أو المراقبة أو الاعتقال أو الاختفاء القسري حال إعادته إلى وطنه. وبحسب قرار للمحكمة الدستورية في ألمانيا، فإنه لا يوجد مخاوف دستورية من تعارض ترحيل الخطيرين أمنيا مع الدستور.

وتسمح المادة رقم (58 إيه) من قانون الإقامة الألماني بترحيل الأجانب من ألمانيا بإجراءات سريعة “لدرء خطر أمني عن ألمانيا أو خطر إرهابي”.

وتوجد هذه القاعدة القانونية في ألمانيا منذ فترة طويلة، إلا أن تطبيقها زاد مؤخرا عقب هجوم الدهس الإرهابي الذي نفذه التونسي أنيس العمري في برلين نهاية العام الماضي. (DPA)