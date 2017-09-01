مصر : الشرطة تعثر على طفلة مصرية زعمت تعرضها للخطف و ابتزت والدها لرفضه ارتباطها بسوري !

مصر : الشرطة تعثر على طفلة مصرية زعمت تعرضها للخطف و ابتزت والدها لرفضه ارتباطها بسوري !

قالت وسائل إعلام مصرية، الخميس، إن “رجال مباحث الجيزة أعادوا فتاة هربت من منزل والدها بسبب علاقة عاطفية بعامل سوري في منطقة أكتوبر.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من مواطن مصري يفيد بغياب ابنته هـ . د (14 عاماً)، وتلقيه رسالتين على هاتفه المحمول، مضمونهما (عمري ما شفت أب يساعد الخاطفين بخطف ابنته ما تخفش هنرجعلك بنتك) والثانية (مش هماك- عايز فلوس بكره وهقولك كام وفين).

وتبين للشرطة وجود خلافات عائلية بين الرجل وابنته لرفضه ارتباطها عاطفياً بأحد الأشخاص، وعبر التحريات، تم العثور عليها خلف مصلى السيدات بمسجد الحصري، وبحوزتها 470 جنيهاً، وإحدى شرائح المحمول المستخدمة في إرسال الرسائل.

وبمناقشتها أقرت أنها تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب سوء معاملة والديها لها ورفض والدها الارتباط بعلاقة عاطفية بعامل سوري وقيام والدها بتهديده ومنعه من الاتصال بها.

وباستجواب العامل السوري، الذي لم تذكر وسائل الإعلام المصرية التي نقلت التفاصيل اسمه، نفى علمه بقيامها بترك المنزل وإرسال رسائل لوالدها.

وختمت المصادر المصرية بالقول إنه “تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق”.