ممازحة بين سائق و شاب مختل عقلياً تنتهي باحتراق عدة سيارات وسط دمشق ( فيديو )

ممازحة بين سائق و شاب مختل عقلياً تنتهي باحتراق عدة سيارات وسط دمشق ( فيديو )

احترقت عدة سيارات خاصة في منطقة الشاغور، شارع الدقاقين، في العاصمة دمشق، يوم الثلاثاء الماضي (29/8).

وقالت مصادر إعلامية موالية إن سبب الحريق هو قيام أحد المراهقين بممازحة سائق سيارة (من نوع شانا) بتقريب “قداحة” من مخزن بنزين السيارة، ما أدى لاحتراقها مع عدد من السيارات بقربها.

وأشار عدد من أهالي المنطقة (الدقاقين) إلى أن الشاب مختل عقلياً، ومعروف لدى أهالي السوق بذلك.

ولم تذكر المصادر الموالية الخسائر المادية أو عدد السيارات التي احترقت، بدقة.